ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti - Son Dakika
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ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

ATV\'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman\'ın ismi değişti
01.08.2025 08:33
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Burak Özçivit'in vedasıyla yön değiştiren Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon öncesi hem kadrosunu hem de adını yeniledi. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey rolüyle dahil olduğu yapım, artık ''Yükseliş Orhan'' adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Burak Özçivit'in vedasıyla yeni bir döneme giren Kuruluş Osman dizisi, ismini de değiştirerek Yükseliş Orhan olarak yoluna devam ediyor. 7. sezon öncesinde hem hikâye kurgusu hem de oyuncu kadrosu köklü bir dönüşüm geçirirken, dizinin odak noktası Osman Bey'den Orhan Bey'e kayıyor.

MERT YAZICIOĞLU ORHAN BEY OLDU

ATV ekranlarının sevilen dönem dizisine sürpriz bir şekilde Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Son olarak "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla beğeni toplayan genç oyuncu, bu kez Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahı Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakterine hayat verecek.

Yapımcı Bozdağ Film, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla bu önemli transferi duyururken, diziye ciddi bir zaman atlamasıyla yeni bir soluk getirileceğini de ilan etti.

ZAMAN ATLAMASIYLA HİKAYE DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte senaryo da farklı bir dönemi işleyecek. Artık Osmanlı'nın ilk kurumsallaşma yıllarına odaklanacak olan dizide hem temalar hem de karakterler büyük bir dönüşüm geçirecek. Bu değişim sadece hikâyede değil, kadroda da etkisini gösteriyor.

ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

BURAK ÖZÇİVİT AYRILDI, CİHAN ÜNAL GELİYOR

2019 yılından bu yana dizinin başrolünde Osman Bey karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret anlaşmazlığı nedeniyle projeye veda etti. Yapım şirketi, karakterin yaşlılık dönemine geçilmesi sebebiyle usta oyuncu Cihan Ünal ile anlaşma sağladı.

ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

Artık dizinin merkezinde genç Osman değil, yetişkin Orhan Bey yer alacak. Bu nedenle Orhan karakteri için birçok isimle görüşen yapım şirketi, tercihini Mert Yazıcıoğlu'ndan yana kullandı.

GENÇ OYUNCULARA VEDA: LEYA KIRŞAN AYRILDI

Zaman atlamasının doğal sonucu olarak bazı karakterler yaşça büyüyen halleriyle başka oyuncular tarafından canlandırılacak. Bu nedenle, Fatma Hatun karakterini canlandıran genç oyuncu Leya Kırşan, yaş kriteri nedeniyle diziden ayrıldı. 17 yaşındaki oyuncunun yerine, yeni sezonda farklı bir isim izleyici karşısına çıkacak.

ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

YENİ İSİM, YENİ DÖNEM: YÜKSELİŞ ORHAN

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin ismi de değiştirildi. "Kuruluş Osman", yerini "Yükseliş Orhan" ismine bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun katılımını memnuniyetle karşılarken, birçok izleyici bu transfer sonrası diziyi izlemeye karar verdiklerini belirtti.

Yeni sezonun hem oyuncu kadrosu hem de tarihi anlatımıyla büyük yankı uyandırması bekleniyor. Osmanlı'nın yükseliş dönemini konu alacak dizi, Eylül ayında yeni ismiyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Son Dakika Magazin ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taner Toraman:
    Ne kadar önemli bir haber 13 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    bölüm bası 4 milyon dedi herkesi işinden etti burak efendi. o kadar insan o dizide en az bi sezon daha devam ederdi ama bencillik böyle bişey işte. bir kişi yüzünden bütün oyuncular değişmek zorunda kaldı. 9 1 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    vay be habere bak 6 0 Yanıtla
  • Ahmet erkil:
    batısında çek beyefendi olsun basrol 1 0 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Koyun gazlama dizisi :) 0 0 Yanıtla
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