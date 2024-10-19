Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt - Son Dakika
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt

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17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ve kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ünlü oyuncunun tabutuna sarılan kız kardeşi "Ne olur kalk abim" diyerek ağladı.

19.10.2024 14:37
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Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Vural Çelik'in cenaze töreni yapıldı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim cenazeye katıldı. Duygu dolu anlar yaşanan törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedilen Vural'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve rol arkadaşları da orada bulundu. Birol Güven, Yavuz Seçkin, Ceyhun Fersoy, Sarp Apak, Pınar Altuğ, Şoray Uzun gibi pek çok rol arkadaşı da katıldı.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt

"NE OLUR KALK ABİM"

Vural Çelik'in Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadılar. Ünlü oyuncununtabutuna sarılan kız kardeşi "Ne olur kalk abim" diyerek ağladı.

"YALNIZLIĞI KENDİ SEÇTİ"

Ceyhun Fersoy, "Evinde bir video paylaşmıştı. 'Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye bir video paylaşmıştı. Yalnızlığı kendi seçti ama... Biz sürekli onunla konuşuyorduk. 'Hadi abi hiç değilse hayatında bir nefes birisi olsun. Elini tutacak, birlikte zaman geçirebileceğin birisi olsun diye ama... Mekanı cennet olsun" dedi.

"ARADA MESAJLAŞIR, ŞAKALAŞIRDIK"

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu." diye konuştu.

  • Ata Demirer: "Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim."
  • Gülse Birsel: "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz."
  • Hakan Yılmaz: "Çok üzgünüm. Yattığın yer cennet olsun kardeşim."
  • Hale Caneroğlu: "Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim."
  • Şenay Gürler: "Dizimizin Kubilay'ı Vural'ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim."
  • Öykü Çelik: "Ahh Vural, seni tanımak, seninle çalışmak gerçekten büyük bir şanstı. Nurlar içinde uyu güzel adam."
Avrupa Yakası\'nın Kubilay\'ı Vural Çelik\'in cenazesinde yürek yakan ağıt

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Son Dakika Magazin Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sudem meliss:
    Vural ağabey gidip göçtün bu zalim dünyadan 77 2 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    allah rahmet eylesin. kurtuldu bu kötü dünyadan . güldüren abimizdi 50 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Şu ışıklar içinde uyu sözü hoşuma gitmiyor Kim yakacaksak o ışığı ismini söylemek çokmu zor! 28 8 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Çok üzgünüm gerçekten.. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 21 0 Yanıtla
  • okan:
    Cenazeye gidersiniz gözlükle siyah takım elbiseyle bide aynada bakarsınız yakıştımı diye tabut başında anlarınızı anlatırsınız. Ezan okunur kimsede abdest yok. Namaza içeri kimse girmiyor çünkü sanatçılar yobazolur sonra namax bitiyor o dışarda bekleyenler en öne çünkü az sonra gazeteciler gelecek fotolar falan röportaj lar. Sonra abdest siz namaz ı kılınır doğru toprağa ölenin umrunda değil sizin ne giydiğiniz cenazeye uygun davranıldıysa kubi ye sevabı yazılır zaten öbürkünler foto çekmeye gelmişler ölen öldüğüyle kaldı 11 5 Yanıtla
  • Game Over:
    parasi çok olsaydı bukadar yalvarmadı 4 8 Yanıtla
    İshak Klein:
    Oksijen israfı seni. 0 0
  • Ankara null:
    parasi yok ondan yanlizligi secti para yok paraaaa 8 2 Yanıtla
  • Taşkın Karakuş:
    Mustafa koç un parası vardı kurtula bildimi 1 0 Yanıtla
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