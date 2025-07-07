Ayşe Barım\'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

27 Ocak'ta aynı suçlamayla tutuklanan Barım, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada duygusal anlar yaşanırken, Barım gözyaşları içinde yaptığı savunmada tüm suçlamaları reddetti. "Kimseyi yönlendirmedim. Ben onların patronu değilim, menajeriyim. Her gün oyuncularımla görüşürüm, bu görevimin bir parçası. Ben onların orada olduğunu görünce gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi ya da 6 Şubat depremi gibi bir duruşla oradaydım," diyen Barım, sadece görevini yerine getirdiğini savundu.

"YAŞAM HAKKIMI GERİ İSTİYORUM"

Sağlık durumuna dikkat çeken Barım, cezaevinde yaşadığı sorunları da mahkeme heyetine aktardı. Kalbinde altı ayrı rahatsızlık ve beyin anevrizması bulunduğunu belirten Barım, "Her tarafım mosmor. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum. Yaşam hakkımı geri istiyorum," ifadelerini kullandı. Cezaevi koşullarında ameliyat öncesi tetkiklerin yapılmadığını da vurgulayan Barım, sağlığının ciddi risk altında olduğunu söyledi.

SAVCILIK TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Savcılık makamı, Barım'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de bu talebi kabul ederek Barım'ın cezaevinde kalmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Ekim'de yapılacak.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen isimler arasında oyuncular Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç ve Hakan Kurtaş da yer aldı. Mahkeme salonundan çıkan ünlü isimlerin üzgün oldukları ve bazı sanatçıların gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.