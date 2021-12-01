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Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti! - Son Dakika

Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!

01.12.2021 14:47

Ebru Şallı'nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı, önceki gün hayatını kaybetti. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaptığı için tepki çeken Şallı, eleştirilerin ardından paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz sene 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın iki gün önce de Bodrum'da kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra duygusal bir paylaşım yapan Şallı'nın ardından ürün tanıtımı yapması eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÜRÜNLERİNİN REKLAMINI YAPTI

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yaptı.

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

TEPKİ ÇEKTİ

Şallı'nın babasını kaybettikten hemen sonra reklam paylaşımları yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Şallı için "Git acını yaşa" ve "21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik" dedi.

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi
Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımlarını sildi.

İşte Şallı'nın paylaştıktan sonra sildiği paylaşımlar...

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi
Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi

Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!

Ebru Şallı, Instagram, Bodrum, Kanser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti! - Son Dakika Magazin


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