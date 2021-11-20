Bahar Candan karakolluk oldu

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, kimliği belirsiz bir erkekle otele gitti. 23 yaşındaki Candan, aynı kişiyle kavga edince gece sonu tatsız bitti.

"SENİ REZİL RÜSVA EDECEĞİM"

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga etti. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi. Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil rüsva edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

KARAKOLUN ARKA KAPISINDAN ÇIKTI

İkili Candan'ın alması gereken 14 bin TL'den 5 bin TL'sini havale eden şahıstan paranın tamamını istemesi sonucu kavgaya tutuşmuş. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Bahar Candan, görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı.