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Bahar Candan karakolluk oldu - Son Dakika

Bahar Candan karakolluk oldu

20.11.2021 13:21
Bahar Candan karakolluk oldu

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, kimliği belirsiz bir erkek arkadaşıyla otele gitti. Alacak verecek yüzünden tartışan ikili, kavga edince gecenin sonunda karakolluk oldu.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, kimliği belirsiz bir erkekle otele gitti. 23 yaşındaki Candan, aynı kişiyle kavga edince gece sonu tatsız bitti.

"SENİ REZİL RÜSVA EDECEĞİM"

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga etti. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi. Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil rüsva edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

KARAKOLUN ARKA KAPISINDAN ÇIKTI

İkili Candan'ın alması gereken 14 bin TL'den 5 bin TL'sini havale eden şahıstan paranın tamamını istemesi sonucu kavgaya tutuşmuş. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Bahar Candan, görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı.

Birlikte otele gittiği erkek arkadaşıyla kavga eden Bahar Candan karakolluk oldu
Birlikte otele gittiği erkek arkadaşıyla kavga eden Bahar Candan karakolluk oldu
Bahar Candan karakolluk oldu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bahar Candan karakolluk oldu - Son Dakika Magazin


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