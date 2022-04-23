Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu

23.04.2022 16:04

Daha önce dekolteli pozuyla olay olan Bahar Candan paylaşımlarıyla sık sık gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak yatağın üzerinde verdiği bikinili pozuna photoshop uygulayan Bahar Candan'ın takipçileri onu tanıyamadı.

Şu sıralar Al Sana Haber programıyla adından söz ettiren Bahar Candan, 557 bin takipçili sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Son pozunda photoshop'un dozunu kaçıran Candan, kendi görüntüsünden bir hayli uzaklaştı.

DEKOLTELİ POZU OLAY OLMUŞTU

Günlük yaşantısından ve gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşmaya devam eden Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir dekolte pozu gelmişti. Candan, son olarak yatağına yatarak bikinisiyle poz verdi.

ABARTTIKÇA ABARTTI

Fenomen ismin ayaklarındaki patenler dikkat çekerken, photoshop'u abartması da gözlerden kaçmadı. Candan'ın vücudundaki yamukluk takipçileri şaşırttı.

İşte Bahar Candan'ın o pozu:

Sen ne yaptın Bahar? Yatağın üzerinde verdiği pozla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
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Bahar Candan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu - Son Dakika


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