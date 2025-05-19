Baia Bodrum\'da Yaza Merhaba Partisi

Bodrum'da turizm sezonu, Baia Bodrum Hotel'in ev sahipliğinde düzenlenen "Yaza Merhaba Partisi" ile açıldı.

Baia Bodrum'un açık alanlarında gerçekleştirilen etkinliğe, sanat, turizm ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Ege Denizi manzarası eşliğinde organize edilen gecede, doğayla iç içe atmosfer dikkat çekti. Sunuculuğunu Açelya Elmas'ın üstlendiği gecede, sahneye sırasıyla Sinan Güleryüz, Aslı Cevri, Yorgo Kertis ve DJ Gino çıktı. Müzik performanslarıyla eğlence sabah saatlerine kadar sürdü.

Etkinliğe otel yatırımcıları, tur operatörleri, acente temsilcileri, yerel yöneticiler ve bölgedeki iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Sezonun ilk büyük buluşmasında sektörel temaslar kuruldu.

Geceye damgasını vuran anlardan biri, Harley-Davidson tutkunlarından oluşan HOG Bodrum Grubu'nun otel girişinde gerçekleştirdiği kortej oldu. Motorların geçişi konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Kırmızı halı geçişiyle başlayan organizasyonda, Baia Bodrum'un özenle hazırladığı dekorlar, çiçek aranjmanları, fotoğraf alanları ve özel kokteyller dikkat çekti. Majore Dans Grubu'nun sahne performansı geceye hareket kattı.

Baia Bodrum Hotel Genel Müdürü Erdem Başarır, yaptığı açıklamada, "Bu geceyle birlikte sadece yazı karşılamadık, hatıralar oluşturduk, bağlar kurduk" dedi. Otelin yaz boyunca çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi. - MUĞLA