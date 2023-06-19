Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü, Enis Arıkan'dan yorum gecikmedi: Bebek mavisi yakışmış - Son Dakika
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Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü, Enis Arıkan'dan yorum gecikmedi: Bebek mavisi yakışmış

19.06.2023 18:09

Daha önce konserinde etek giymesiyle gündem olan şarkıcı ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bu sefer de mavi renk oje sürdü. Küçükçağlayan'ın ojeli tırnaklarını yorumlayan Enis Arıkan, "Bebek mavisi yakışmış" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce yayınlanan Yalan Dünya dizisindeki Orçun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bartu Küçükçağlayan, tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce etek giydiği görüntülerle konuşulan şarkıcı ve oyuncu, bu sefer de tırnaklarıyla konuşuldu.

"BEBEK MAVİSİ YAKIŞMIŞ"

2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturan ve Mevsim adını verdikleri bir kızı olan Küçükçağlayan, dün katıldığı davette mavi ojeleriyle dikkat çekti. Instagram hesabından Küçükçağlayan'ın tırnaklarını paylaşan oyuncu Enis Arıkan, "Bebek mavisi yakışmış kardeşim" notunu yazdı. Küçükçağlayan daha önce de sürdüğü ojelerle dikkat çekmişti.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü

DAHA ÖNCE DE ETEK GİYMİŞTİ

Oyunculuğuyla konuşulan Bartu Küçükçağlayan'ın Büyük Ev Ablukada isimli bir de müzik grubu bulunuyor. Ünlü isim 2021 yılında verdiği bir konserde de sahneye etek giyerek çekmiş ve tepkilerin odağı olmuştu.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü
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Bartu Küçükçağlayan, Enis Arıkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü, Enis Arıkan'dan yorum gecikmedi: Bebek mavisi yakışmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü, Enis Arıkan'dan yorum gecikmedi: Bebek mavisi yakışmış - Son Dakika
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