Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ev halini paylaştı - Son Dakika
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Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ev halini paylaştı

03.12.2022 16:24

Başak Dizer, sosyal medya hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'un evdeki doğal halleri kısa sürede gündem olurken birçok kullanıcı "Adamın ev hali bile karizmatik" yorumunu yaptı.

6 yıl önce nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Dizer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

TATLITUĞ'UN EV HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Dizer'in hiçbir açıklama yazmadan yayınladığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın" yorumunu yaptı.

OĞLUNUN ELİNİ VÜCUDUNA KAZITTI

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda koluna oğlunun elinin dövmesini yaptırdı. Bir röportajında oğlunun kendisine benzediğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" demişti.

Başak Dizer, oğluyla oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ev halini paylaştı

İşte Kıvanç Tatlıtuğ için yapılan bazı yorumlar...

Başak Dizer, oğluyla oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ev halini paylaştı
Başak Dizer, oğluyla oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ev halini paylaştı
Başak Dizer, oğluyla oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ev halini paylaştı
Başak Dizer, oğluyla oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ev halini paylaştı
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ev halini paylaştı - Son Dakika


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