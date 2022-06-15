Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti

15.06.2022 14:29

Dün akşam gerçekleşen Disney Plus'ın lansmanına katılan Cansu Dere, 3 yıldan sonra ilk kez konser veren Tarkan'ın şarkılarıyla dans etti. Oyuncunun, dans ettiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, tatilden döndü. Ayağının tozuyla Disney Plus'ın lansmanına katılan Cansu Dere, hem özel hayat açıklaması hem de dansıyla adından söz ettirdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Etkinlik öncesi ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cansu Dere, "Tatil planlarım devam edecek. Bikinili pozları herkes paylaşıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim" dedi. Özel hayatında kimsenin olmadığını ve kalbinin boş olduğunu belirten oyuncu, "Hiçbir şey yok. Olsa görürsünüz zaten. Bu işler kolay değil. Yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da başlamak iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

TARKAN'IN ŞARKILARINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede bir süredir yurt dışında yaşayan Tarkan da sahne aldı. Cansu Dere, 3 yıl aradan sonra konser veren Tarkan'ın konserinde eğlenceli anlar yaşadı. Megastar'ın şarkılarına eşlik eden Dere, doyasıya dans etmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncunun görüntüleri ise Instagram'da gündem oldu.

Oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında doyasıya dans etti
Oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında doyasıya dans etti
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Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi! Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi! Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu? Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu?

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Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti - Son Dakika


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