Evinin kirasını eksik yatırmış! Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karadağlı'nın Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

KİRA TESPİT DAVASI AÇTI

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı ifade edildi ve evi tahliye edene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.