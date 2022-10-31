Şarkıcı Haluk Levent'in annesiyle olan anısı, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Haluk Levent'in annesiyle olan anısı, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti

31.10.2022 13:55

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından annesiyle olan bir anısını paylaştı. Yatağa bağımlı annesinin gizlice konserine geldiğini söyleyen Levent, "Oğlum konserinde çok bağırıyorsun" dediğini de söyledi.

Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap ekibiyle birçok ihtiyaç sahibinin imdadına yetişiyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü şarkıcı annesiyle olan anısını takipçileriyle paylaştı.

"OĞLUM ÇOK BAĞIRIYORSUN"

Haluk Levent resmi Twitter hesabından "Yıl 2017. Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da "Bak Haluk'a söyleme kızar bana" demiş. Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana. Biraz kızdım tabii. Neyse sordum ona; "Anam nasıldı konser?" "Oğlum çok bağırıyorsun" dedi" sözleriyle hayranlarının yüzünde tebessüm oluşturdu.

Haluk Levent annesiyle olan anısını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları Levent'in paylaşımını alıntılayarak esprili yorumlarda bulundu.

Haluk Levent annesiyle olan anısını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
YORUMLAR
500
Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Haluk Levent'in annesiyle olan anısı, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Antalya'da Bakan Soylu'ya hakaret eden polis memuru tutuklandı
15:44 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirecek açıklamalar
15:34 Deniz Baykal'ın kızının CHP'den istifa etmesine nasıl bir yaklaşım sergilediği ortaya çıktı
15:19 Petek Dinçöz, 8 yıllık aradan sonra sahnelere döndü! İşte beğeni toplayan kalça dansı
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden eski bakan Hüseyin Çelik'in adı okula verildi
15:11 Kadının kulağından çıkan zincir, uzunluğuyla görenleri şaşkına çevirdi
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinsel evliliği yasallaştıran Meksika'yı örnek gösterdi: Biz sonuna kadar karşısında duracağız
14:50 Bursa'da zabıtaya sinirlenen sokak müzisyenleri gitarlarını parçaladı!
14:34 Kremlin'den son dakika açıklaması: Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi, anlaşma riskli ve garanti altında değil
14:19 Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti! Haberi sosyal medyadan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 16:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Haluk Levent'in annesiyle olan anısı, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement