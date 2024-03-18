Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurmuştu. İletişim ödülünü kazanarak baba olacağının müjdesini alan Yunus Emre, son aldığı haberle kahroldu.
İletişim ödülünde Yunus Emre'nin baba olacağını öğrenmesinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Beria Özden, kullandığı ilaçlardan dolayı bebeğini düşürdüğünü söyledi. Acı haberi vermek için Yunus Emre ile telefonda konuşan Beria Özden, "Her şey Allah'tan olmadı" dedi. Yunus Emre ise aldığı haberle gözyaşlarına boğularak "İçimde kötü bir his vardı ama söyleyemiyordum" ifadelerini kullandı.
Beria Özden konuşmasının devamında Yunus Emre'nin adada yakın olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'na değinmeden edemedi. İletişim oyununda eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden, "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" dedi. Yunus Emre de eşini çok sevdiğini belirterek "Böyle şeyleri kafana takma" karşılığını verdi.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star Yarışmacısı Yunus Emre Özden'in Eşi Beria Özden Hamilelikte Düşük Yaptı - Son Dakika
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