Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz - Son Dakika
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Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz

23.07.2022 08:55

Dün akşam Edis ve Sefo ile birlikte "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'e Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan kıyafet yorumu geldi. Sahneye siyah göbek dekolteli kıyafetle çıkan Gülşen'e Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi.

Sefo, Gülşen ve Edis, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında sahneye çıktı. Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

POSBIYIK: GÜLŞEN'İ KAPALI GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, Ereğli'deki konserinde göbek dekolteli siyah bir kıyafet tercih etti. Hediyelerini vermek için sahneye çıkan Posbıyık da Gülşen'in kıyafetine yorumsuz kalamadı. Espri yapan Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık'ın sözleri eşi Neriman Posbıyık ve Gülşen'i güldürdü.

Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz
Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz
Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz
Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz
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Halil Posbıyık, Zonguldak, Ereğli, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz - Son Dakika
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