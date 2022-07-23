Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz

Sefo, Gülşen ve Edis, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında sahneye çıktı. Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

POSBIYIK: GÜLŞEN'İ KAPALI GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, Ereğli'deki konserinde göbek dekolteli siyah bir kıyafet tercih etti. Hediyelerini vermek için sahneye çıkan Posbıyık da Gülşen'in kıyafetine yorumsuz kalamadı. Espri yapan Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık'ın sözleri eşi Neriman Posbıyık ve Gülşen'i güldürdü.