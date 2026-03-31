Belediye başkanını tacizle suçlayan genç kızın ölümünde Yeşim Salkım\'dan adalet çağrısı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığını söyleyen ve geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T.'nin yaşamını yitirmesi üzerine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme gelen Salkım, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

"ÜSTÜ KAPATILMASIN"

Salkım, paylaşımında olayın örtbas edilmesine karşı çıktığını açık bir dille ifade etti. İki kız annesi olduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, yaşananların aydınlatılmaması halinde bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Kadın ve çocuk hakları savunucularına da çağrıda bulunan Salkım, sürecin takipçisi olunması gerektiğini söyledi.

"YERİM BELEDİYENİZİ"

Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılması gerektiğini vurgulayan Salkım, siyasi kimliklerin sürecin önüne geçmemesi gerektiğini dile getirdi. "Hangi parti olduğu umurumda değil. Yerim siyasetinizi, belediyenizi. Belediyeniz batsın" ifadeleriyle dikkat çeken ünlü isim, adalet çağrısında bulundu.

Salkım mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eğer bu olay kapatılırsa ve gerekli kişilere ulaşılamazsa, bu kadın ve kız çocuğu hakları savunucuları da ortaya çıkmazsa, Allah'ın laneti üzerinize olsun!

Ben, iki kız annesi olarak bu olayın üstünün kapatılmamasını ve o Görele midir nedir, oranın belediye başkanı ve tüm yakınlarının bu iddialar çerçevesinde araştırılmasını bir vatandaş ve bir anne olarak istiyorum!

Hangi parti olduğunuz beni hiç ilgilendirmiyor! Yerim siyasetinizi, belediyenizi!"

ÖZGÜR ÖZEL'E DE SESLENDİ

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Salkım, "Özgür Özel size ve partinize açık çağrımdır ! Cevap bekliyoruz. Kavga değil cevap bekliyoruz ! Siyaset bekliyoruz, ciddiyet bekliyoruz ! Herkesten, hepinizden ! Bu belediye başkanının durumu nedir" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Salkım'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya destek mesajları gönderirken, birçok kullanıcı olayın aydınlatılması yönünde çağrıda bulundu. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum alarak gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.