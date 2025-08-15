"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözlerine Simge Sağın'dan tepki - Son Dakika
"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözlerine Simge Sağın'dan tepki

Haberin Videosunu İzleyin
"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözlerine Simge Sağın'dan tepki
15.08.2025 08:38
Haberin Videosunu İzleyin
"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözlerine Simge Sağın\'dan tepki
Haber Videosu

Erdem Kınay'ın "Simge'yi keşfeden benim ama patlatan Icardi" sözleri, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan sert bir yanıt getirdi. Kariyerindeki başarının kendi emeğiyle geldiğini vurgulayan Sağın, "Erdem yolun başında vardı, sonra elimi bıraktı. Ben de tek başıma yüzmeye karar verdim, boğulmadım" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bu sözler, ikili arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, enerjik sahne performansları ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu kez eski çalışma arkadaşı DJ Erdem Kınay'ın kendisiyle ilgili dikkat çeken sözlerine yanıt verdi.

"KEŞFETTİ AMA SONRASI ÖYLE GİTMEDİ"

Bir süre önce Erdem Kınay, "Simge'yi ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadeleriyle gündeme gelmiş, Sağın ise bu sözleri "Erdem orada şaka yapmış. Onu tanıyanlar bilir, dünyanın en komik, en esprili adamıdır" diyerek yumuşatmıştı. Ancak Kınay'ın "Simge'ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" sözleri, Sağın'ın sabrını taşırdı. Bu sözler kendisine sorulduğunda ünlü şarkıcı, bu kez önceki gibi yumuşatmadı ve net bir yanıt verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, "Icardi mi? Evet, Erdem beni keşfetti, buraya kadarı doğru. Ama sonrasındaki keşfi maalesef iyi gitmedi. Ben, kendi keşfimi kendim yarattım. Kendimi kendim var ettim. Erdem yolun başında vardı, sonrasında elimi bir anda bıraktı. Baktım kimse yok, ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Boğulmadım denizde" ifadelerini kullandı.

'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"AŞKIN OLAYIM" ICARDİ SAYESİNDE YENİDEN HİT OLDU

Simge Sağın'ın 2018 yılında yayımlanan "Aşkın Olayım" şarkısı, ilk çıktığında büyük beğeni toplasa da, 5 yıl sonra Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilgisi ve saha içi kutlamaları sayesinde yeniden gündeme gelerek hit haline gelmişti.

Erdem Kınay, Simge Sağın, Magazin, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

08:22
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
07:28
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
22:51
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
12:07
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
11:49
“Van Gölü canavarı“ tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
11:47
Taraftarlar çıldıracak Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Taraftarlar çıldıracak! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
11:46
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
11:32
Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa’nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor
11:31
Berk Oktay’dan eski eşinin ’’aldatma’’ sözlerine sert çıkış
Berk Oktay'dan eski eşinin ''aldatma'' sözlerine sert çıkış
SON DAKİKA: "Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözlerine Simge Sağın'dan tepki - Son Dakika
