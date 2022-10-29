Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli mesaj atan kadını ifşa etti: O etap bitti, ben kazandım - Son Dakika
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Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli mesaj atan kadını ifşa etti: O etap bitti, ben kazandım

29.10.2022 09:15

Berfu Yenenler, sosyal medya üzerinden tanışarak evlendiği Eser Yenenler'e sık sık "Heyy" yazıp mesaj atan kadını ifşa ederek "Biri Eser'e sürekli 'heyy' diye mesaj atıyor. Arkadaşım o etap bitti, ben kazandım" ifadesine yer verdi.

Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında Miss Turkey 2015'te 4. olan Berfu Yenenler nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerinde 2 çocukları olan çiftten Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından eşine gelen mesajı ifşa etti.

"O ETAP BİTTİ, BEN KAZANDIM

Eser Yenenler ile Instagram üzerinden tanışan Berfu Yenenler, kocasına sürekli "Hey" diye mesaj atan kişiyi ifşa etti. Eğlenceli kişiliği ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yenenler, paylaşıma, "Biri Eser'e sürekli hey ney diye mesaj atıyor, arkadaşım o etap bitti ben kazandım" notunu ekledi.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli 'Heyy' diye mesaj atan kadını ifşa etti

"İLK SARILIŞTA AŞK VARSA EĞER O BİZİZ"

YouTube kanallarından yayınladıkları bir video tanışma hikayelerini anlatan çiftten Eser Yenenler, "Berfu bana DM'den yürüdü. Miss Turkey falan yazıyor araştırdım baktım öyle biri var ondan sonra ikna oldum. Berfu ile hiç görüşmedik, çünkü dertli bir dönemdi. Hiç tanımadığın biriyle dertleşmek iyi gelir bazen. O anlatıyor, ben anlatıyorum dert ortağı gibi olmuştuk. Görüşünce büyü bozulacak gibi geliyordu. O yüzden uzun süre buluşmadık. Sonra benim oyunumu izlemeye geldi. Kulise geldi. Birbirimize sarıldık, hani ilk görüşte değil ama ilk sarılışta bir aşk varsa eğer o biziz. Sarılınca 'Tamam budur. Evlilik, çocuk falan' hissine kapıldım" demişti.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli 'Heyy' diye mesaj atan kadını ifşa etti
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli 'Heyy' diye mesaj atan kadını ifşa etti
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli 'Heyy' diye mesaj atan kadını ifşa etti
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli 'Heyy' diye mesaj atan kadını ifşa etti
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Son Dakika Magazin Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli mesaj atan kadını ifşa etti: O etap bitti, ben kazandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli mesaj atan kadını ifşa etti: O etap bitti, ben kazandım - Son Dakika
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