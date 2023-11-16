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Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu - Son Dakika

Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu

Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu
16.11.2023 10:06  - Güncelleme: 10:13

Başrol olduğu Bihter filminin galasında kamera karşısına geçen Farah Zeynep Abdullah, dünyaca ünlü bir markaya ait olan kıyafeti hiç beğenilmeyince alay konusu oldu. Abdullah'ın rüküş bulunduğu kıyafetin fiyatı ise 124 bin TL.

Prime Video'da seyirciyle buluşan Taff Pictures imzalı Bihter filminin galası dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı. Filmde annesine inat evlilik yapmış, güç peşinde hırslı bir kadın olan Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah, 124 bin TL'lik kıyafetinden dolayı alay konusu oldu.

TARZI BEĞENİLMEDİ

Tercih ettiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Bihter galası için de özel tasarım bir kıyafet tercih etti. Oyuncu; turuncu, altın sarısı ve tül detayların hakim olduğu olduğu kıyafetiyle hiç beğenilmedi. Güzel oyuncunun kıyafetinin fiyatının da 124 bin TL olduğu ortaya çıktı.

DALGA GEÇTİLER

Galada verdiği pozlarla kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu için "Uyumadan önce kafamda yaptığım kombinin aynadaki yansıması", "Firdevs Yöreoğlu görse tokatlardı" ve "Aptallık etme sen Bihter Ziyagilsin, böyle giyinilir mi?" yorumları yapıldı.

İşte Abdullah'ın tarzı için yapılan yorumlar...

Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu
Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu
Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu
Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu
Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu

Sait Halim Paşa Yalısı, Farah Zeynep Abdullah, Prime Video, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, gala kıyafetiyle alay konusu oldu - Son Dakika
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