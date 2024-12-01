Bergüzar Korel, 'Annem Ankara' Dizisini Anlattı - Son Dakika
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Bergüzar Korel, 'Annem Ankara' Dizisini Anlattı

Bergüzar Korel, \'Annem Ankara\' Dizisini Anlattı

'Annem Ankara' dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, senaryoyu okurken yaşadığı duyguları ve Zuhal karakterinin kendisi üzerindeki etkilerini paylaştı.

01.12.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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KANAL D'nin gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan yeni dizisi 'Annem Ankara'nın başrolünde oynayan Bergüzar Korel, senaryonun gerçekliğini ve Zuhal karakterinin hayatına etkilerini anlattı.

'SENARYOYU ELİMDEN BIRAKAMADIM'

Annem Ankara'da başrolü Mehmet Günsür'le paylaşan, projenin senaryosunu elinden bırakamadığını söyleyen Bergüzar Korel, "Bir senaryoyu okurken yarıda bırakıp arada yemeğe gidiyorsam ya da çocukları okuldan alayım, akşam okurum diyorsam, o doğru iş olmuyor. Ama 'Annem Ankara' senaryosunu elimden bırakamadım. Dört bölümü yollamışlardı, hepsini hemen okudum ve menajerimi arayıp "Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum" dedim. Şeklinde duygularını anlattı.

Tekrar 90'larda yaşamak istediğini söyleyen Korel, "Aklıma Nişantaşı'ndaki sobalı evimiz ve halıfleksli odam geliyor. Soba koridorun ucundaydı, evin en sıcak yeri orasıydı. Banyodan çıktığımızda o sobanın yanı başında saçımızı kurutur, yatardık. Aynı dizinin jeneriğindeki gibi mavi bir teybimiz vardı."

ZUHAL 20 YILDIR OYNAMAYI İSTEDİĞİM KARAKTER

Zuhal karakterimin kendisini çok etkilediğini söyleyen Bergüzar Korel Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye konuştu:

"Beni Zuhal'de en vuran şey, yaşadığı tüm acılara rağmen komikliğini ve hayatla dalga geçmesini hiç bırakmaması oldu. Zuhal benim 20 yıldır oynamayı arzu ettiğim bir karakterdi."

'ZUHAL KADAR AFFEDİCİ OLMAYABİLİRİM'

Kocası tarafından aldatılan Zuhal karakterine hayat veren Korel, "Çok kırıcı bir şey ama Zuhal'le Hasan'ın birbirlerine içleri gidiyor. Yani elinden tutsa yine Zuhal onunla gidebilir, ben onun kadar affedici olmayabilirim."

SENARYO DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİ

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Annem Ankara, kendi hayat hikayesini kaleme alan Başak Angigün imzası taşıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, her çarşamba yeni bölümleri ile Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Bergüzar Korel, 'Annem Ankara' Dizisini Anlattı - Son Dakika

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