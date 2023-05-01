Berrak Tüzünataç, paylaştığı bikinili pozlarıyla yazı tescilledi - Son Dakika
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Berrak Tüzünataç, paylaştığı bikinili pozlarıyla yazı tescilledi

01.05.2023 09:18

Fiziği ve güzelliğiyle sık sık dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, adeta yazı getirdi. Yoğun iş temposundan ufak bir kaçamak yaparak uzaklaşan ve Bodrum'un yolunu tutan Tüzünataç, sosyal medya hesabından bikinili videosunu paylaştı.

Bu Kalp Seni Unutur mu?, Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fİ, Çİ, Dip ve Kurşun gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyada geniş hayran kitlesi bulunan oyuncu, tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmedi.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren 38 yaşındaki güzel oyuncu, iş temposuna ara vererek Bodrum'a gitti. Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Tüzünataç, renkli bikinisiyle çektiği mini videosunu paylaştı. Doğallığıyla her daim dikkatleri üzerine çeken oyuncu paylaşımına da "Yaz sezonu açıldı" notunu ekledi.

Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı
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Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı

Berrak Tüzünataç, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berrak Tüzünataç, paylaştığı bikinili pozlarıyla yazı tescilledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berrak Tüzünataç, paylaştığı bikinili pozlarıyla yazı tescilledi - Son Dakika
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