Berrak Tüzünataç, paylaştığı bikinili pozlarıyla yazı tescilledi

Bu Kalp Seni Unutur mu?, Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fİ, Çİ, Dip ve Kurşun gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyada geniş hayran kitlesi bulunan oyuncu, tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmedi.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren 38 yaşındaki güzel oyuncu, iş temposuna ara vererek Bodrum'a gitti. Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Tüzünataç, renkli bikinisiyle çektiği mini videosunu paylaştı. Doğallığıyla her daim dikkatleri üzerine çeken oyuncu paylaşımına da "Yaz sezonu açıldı" notunu ekledi.