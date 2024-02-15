Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman Hayatını Kaybetti

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Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, 2022 yılında pankreas kanserinin karaciğerine metastaz yapması nedeniyle tekrar tedavi görmeye başlamıştı.

Özerman, bir yıl önce yaptığı açıklamada, "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Doktor 'MR çekelim' deyince, ben de çekelim dedim. Kanser olduğum ortaya çıktı.

Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyor. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor" demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü isim, 13 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede, 86 yaşındayken yaşama veda etti.

İZMİT'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Özarman'ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan camide İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı. Menajerin cenazesi, erkek kardeşi Mehmet Volkan Özarman ile kız kardeşi Nurkan Tekelioğlu ve çok az sayıdaki katılım ile namazın ardından İzmit'e uğurlandı.

Özerman, İzmit Uzuntarla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene Özgür Aras, Ege, eski manken Engin Koç, eski manken Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz, magazinkolik Genel Yyayın Yönetmeni Nurcan Sabur, Klass Dergisi sahibi Muammer Kapucuoğlu katıldı.