Beste Açar hamile olduğu iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Beste Açar hamile olduğu iddialarını yalanladı

18.05.2022 10:05

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2 aydır birlikte olduğu Evren Bölek'ten aldığı evlilik teklifini kabul etti. Ancak canlı yayına bağlanan Bölek'in eski eşi "Beste hanım 4 haftalık hamile ama Evren Bey'in çocuğu olmuyor" dedi. Açar ve Bölek'in avukatı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır birlikte olduğu Evren Bölek'ten aldığı evlilik teklifini kabul etti. Açar'ın sosyal medyada yayınladığı teklif videosunun ardından iddialar da peş peşe gelmeye başladı.

"BESTE HAMİLE AMA EVREN'İN ÇOCUĞU OLMUYOR"

Dün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın, ihanet yüzünden boşandığını ancak söz konusu kadının kim olduğunu bilmediğini belirtti. Bölek'in kendisine 400 bin TL borcu olduğunu belirten Taşkın, "Önce bana olan borcunu ödesin sonra düğün yapsın. Aldığı yüzük bile sahte olabilir. Beste Hanım 4 haftalık hamile ama bizim 5 yıllık evliliğimde Evren Bey'in rahatsızlığından dolayı çocuğumuz olmadı" dedi.

Sevgilisinden hamile kaldığı ileri sürülen Beste Açar'ın avukatından yalanlama geldi

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR ASILSIZDIR"

Bu iddiaların ardından Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı yazılı bir açıklama yaparak tüm söylentileri yalanladı. Bölek ve Açar'ın avukatı yaptığı basın açıklamasında şu ifadelerini kullandı: "Müvekkillerimiz Evren Bölek ve Beste Açar hakkında son dönemde belirli magazin programlarında ve sosyal medya platformlarında ortaya atılan asılsız ve kamuoyu yaratma çabasındaki tüm iddia ve atıflar asılsız ve dayanaksızdır. İlgili mecralarda basın, medya araçları ve sosyal medya platformlarında gerek Evren Bölek gerek Beste Açar'ın ve rahmetli babası değerli müzisyen besteci ve söz yazarı sevgili Kayahan'ın sevenlerini üzmekte. Bu durum müvekkillerimizin itibarlarını zedelediği gibi ile hayatlarını ve kişilik haklarını da rencide etmektedir."

Sevgilisinden hamile kaldığı ileri sürülen Beste Açar'ın avukatından yalanlama geldi

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"Müvekkillere karşı hukuki olarak iftira niteliğinde bulunan ve kişilik haklarına saldırı düzeyine varan ve özel yaşamın gizliliği sınırlarını aşan söylemlerden ibaret bu asılsız iddialara yer veren kişilere ve kurumlara karşı gerekli yasal süreç ise tarafımızca başlatılacaktır."

Sevgilisinden hamile kaldığı ileri sürülen Beste Açar'ın avukatından yalanlama geldi
Sevgilisinden hamile kaldığı ileri sürülen Beste Açar'ın avukatından yalanlama geldi
Sevgilisinden hamile kaldığı ileri sürülen Beste Açar'ın avukatından yalanlama geldi
Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
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Evlilik, Medya, Evren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beste Açar hamile olduğu iddialarını yalanladı - Son Dakika


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