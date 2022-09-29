Victoria's Secret'ın melekleri yıllar sonra bir arada! Süper modeller, verdikleri pozlarla nefes kesti - Son Dakika
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Victoria's Secret'ın melekleri yıllar sonra bir arada! Süper modeller, verdikleri pozlarla nefes kesti

29.09.2022 14:48

Victoria's Secret'ın melekleri olan süper modeller, "More or Less" dergisi için plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdi.

Victoria's Secret, bugün dünyanın önde gelen moda tasarım şirketlerinden birisi. Victoria's Secret mankenleri ise markanın kendisi kadar popüler. Bu mankenlerin yer alacağı defileler herkes tarafından günler öncesinden merakla bekleniyordu. Ancak marka radikal bir kararla artık efsaneleşen moda şovlarını bitirdi.

MELEKLER GERİ DÖNDÜ

Gösterişli defileler bitse de podyumda efsaneleşen modeller ise kariyerlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Victoria's Secret'ın melekleri bir dergi çekimi için buluştu.

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

YAPMA ÇİÇEKLERLE POZ VERDİLER

Sürdürülebilir stil dergisi, "More or Less" için plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdiler.

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

10 MELEK BİR ARADA

Çekime Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Sara Sampaio ve Leomie Anderson katıldı.

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler
Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler
Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler
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Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Victoria Secret, Stella Maxwell, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Victoria's Secret'ın melekleri yıllar sonra bir arada! Süper modeller, verdikleri pozlarla nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Victoria's Secret'ın melekleri yıllar sonra bir arada! Süper modeller, verdikleri pozlarla nefes kesti - Son Dakika
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