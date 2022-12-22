Tükenmişlik sendromuna giren ünlüler Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncularının hedefi oldu - Son Dakika
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Tükenmişlik sendromuna giren ünlüler Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncularının hedefi oldu

22.12.2022 16:30
Tükenmişlik sendromuna giren ünlüler Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncularının hedefi oldu

Bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinin başrol oyuncuları Ayşe Kökçü, Müjgan Ağralı ve Zihni Göktay, tükenmişlik sendromuna girdiklerini söyleyen ünlülere tepki gösterdi. Kökçü, "Biz hiç böyle şeylere yakalanmadık, bizim zamanımızda böyle laflar yoktu" derken Göktay da "Bu tamamen şımarıklık" ifadesini kullandı.

14 yıl boyunca yayınlanan Bizimkiler dizisinin sevilen oyuncuları Ayşe Kökçü, Müjgan Ağralı ve Zihni Göktay, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Usta sanatçılar, tükenmişlik sendromuna girdiklerini söyleyen isimleri hedef aldı.

"BİZİM ZAMANIMIZDA YOKTU, BİRAZ POLYANNACILIK OYNASINLAR"

Kalaycıoğlu'nun tükenmişlik sendromuna yakalandıklarını hatırlatması üzerine konuşan Ayşe Kökçü "Genelde gençlerde olur derler ama Esra Dermancıoğlu genç biri değil. Biz hiç tükenmişliğe yakalanmadık. En kötü anımda dahi tiyatroya gidince her şeyi unutup en iyi şekilde işimi yaparım. Bana oyun esnasında tükenmemişlik geliyor. Herkes bir yerlere çıkıyor ama orada kalmak sorun. Yaş aldıkça mesleğini istediğin gibi yapamayacaksın. Benden tükenmişlere tavsiye olsun günün tadını çıkarsınlar. Biraz polyannacılık oynayacaksın. Bizim zamanımızda böyle laflar yoktu" ifadelerini kullandı.

Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncuları, tükenmişlik sendromuna giren ünlü isimleri hedef aldı: Şımarıklık

"TÜKENMİŞLİK SENDROMU ŞIMARIKLIKTIR"

Zihni Göktay ise tükenmiş sendromuna giren isimlerin şımarıklık yaptığını söyledi. Sektörde böyle şeylere yer olmadığını söyleyen Göktay, "Mesleğin Bazen seyirci seni yukarlara çıkarır ama bir ihanetini görünce de tuzla buz olursun. Seyirciye olan saygımızı yitirmemeye gayret ettik. Bu mesleğin nankörlüğe ve disipsizliğe tahammülü yoktur. Haftada 3 oyun oynardık tükensek bir tükenirdik" dedi.

Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncuları, tükenmişlik sendromuna giren ünlü isimleri hedef aldı: Şımarıklık

"HAYATI KEYİF ALARAK YAŞIYORUM"

Müjgan Ağralı da vaktinin büyük bir kısmını etkinliklere ayırdığını söyleyerek boş vakitlerinde yürüyüş yaptığını evde dans ettiğini söyledi. Evde kendine has kombinler yaptığını söyleyen Ağralı, "Rapçi kıyafetleri giyerek evde hem söylüyorum hem oynuyorum. Yaşadığım süreci keyif alarak yaşıyorum. Motivasyonu bozmamak lazım" şeklinde konuştu.

Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncuları, tükenmişlik sendromuna giren ünlü isimleri hedef aldı: Şımarıklık
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Bizimkiler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tükenmişlik sendromuna giren ünlüler Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncularının hedefi oldu - Son Dakika


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