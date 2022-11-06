Eski ünlü oryantal Asena'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Eski ünlü oryantal Asena'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı

06.11.2022 16:26

Bir dönemin ünlü oryantallerinden Asena, 15 Kasım'da gerçekleştireceği defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçerek, sergilenecek olan gelinliklere son şekli verdi.

Türkiye onu İbo Show'da kıvrak danslarıyla tanıdı. Dansıyla bir dönemin aranan ismi olan Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor.

"KOSTÜMLERİ DE BEĞENİYORLARDI"

Moda dünyasına adım atan ve 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi.

Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Asena'yı hiç böyle görmediniz

"PIRLANTAYI KOLUMA TAKMIŞIM MEĞER"

Gençlik yıllarına da değinen Asena sözlerine şöyle devam etti: Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız" diye konuştu.

Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Asena'yı hiç böyle görmediniz
Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Asena'yı hiç böyle görmediniz
Kaynak: Snob Magazin
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski ünlü oryantal Asena'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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