Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!
23.05.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV'nin dikkat çeken yapımlarından Bir Gece Masalı, 3 Haziran'da yayınlanacak 35. bölümüyle final yapıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizi, imkânsız bir aşk hikâyesini masalsı bir dille ekrana taşıyordu.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi için final kararı alındı. 3 Haziran'da yayınlanacak 35. bölüm, yapımın son bölümü olacak. Başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği dizi, sezon boyunca ilgiyle takip edildi. Karar doğrultusunda, ekran yolculuğu beklenmedik şekilde sona erecek. Kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı proje, final bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getiriyor.

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

Gürkan Uygun: Kürşat Kilimci| Denizli'nin zenginlerinden. İş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan bir adam.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

Bir Gece Masalı, Su Burcu Yazgı, Burak Deniz, Televizyon, Magazin, Yaşam, Dizi, Atv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • R C G:
    arada 20 yaş var. bunlar nasıl sevgili olabiliyor? abi kardeş gibiler zaten en bastan sacmaydi. 9 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Artık Türk senaristlerinin gonahlı ağalı Aşiretli müştemilatlı hizmetli gumalı sahte kabadayılı finifotosu bol filimleri tutmuyor malesef artık milenyum a girdi ülke şükür herkes kendi filimi ni kendi çeviriyor yamyamlı mamyamlı birşeyler çıkarsa veya caapenin vurgun olayı filim olursa izlenir gibi 4 1 Yanıtla
  • Veysel Sivri:
    Zaten bi ,,, da benzmiyordu.isabet olmuş final yapmasi 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar 2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı
Binlerce kişi tehlikede Shakira konseri sonrası alarm verildi Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında

07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
07:05
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
04:09
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
14:35
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
14:21
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
14:21
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 10:02:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.