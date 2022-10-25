Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen'in yıllar önce ölen sevgiliyi oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen'in yıllar önce ölen sevgiliyi oynadığı ortaya çıktı

25.10.2022 10:08

Bir süredir kanserle mücadele eden 90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen'in acılarına dayanamarak ötenazi ile hayatına son verdirdiği belirtildi. Üretmen, Burak Kut'un klibiyle ünlenmişti ve klipte vefat eden sevgili rolünü oynamıştı.

90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Popüler ismin ölüm haberini veren Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

ÖTENAZİ İSTEDİ

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin, kanserle mücadele ettiği ve hastalığın vücuduna yayılarak metastaz yaptığı ileri sürüldü. Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdiği de konuşulanlar arasında.

Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen yıllar önce çekilen bir klipte ölen sevgili rolünü oynamış

ACI TESADÜF

Öte yandan eski mankenin ünlendiği Burak Kut'un "Bebeğim" şarkısının klipteki rolü de yeniden gündem oldu. Güzel manken klipte Burak'ın vefat eden sevgilisi rolündeydi.

Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen yıllar önce çekilen bir klipte ölen sevgili rolünü oynamış

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Sinem Üretmen 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde oynamıştı.

Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen yıllar önce çekilen bir klipte ölen sevgili rolünü oynamış
Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen yıllar önce çekilen bir klipte ölen sevgili rolünü oynamış
Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen yıllar önce çekilen bir klipte ölen sevgili rolünü oynamış
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Sinem Üretmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen'in yıllar önce ölen sevgiliyi oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ötenazi ile yaşamına son verdiren eski manken Sinem Üretmen'in yıllar önce ölen sevgiliyi oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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