Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının final yapmasıyla eşiyle yaşadığı Bodrum'a dönen Seray Sever'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İKİZ BEBEK BEKLİYOR

2. Sayfa'da yer alan habere göre, 2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 4 aylık hamile. Hatta 48 yaşındaki Sever ikiz bebek bekliyor. Ünlü isimden magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk isteğiyle ilgili konuşan ünlü sunucu, "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarf ediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" demişti.