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Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile - Son Dakika

Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile

26.12.2021 16:08
Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile

2018 yılından kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 48 yaşındaki Seray Sever'in ikiz bebek beklediği öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının final yapmasıyla eşiyle yaşadığı Bodrum'a dönen Seray Sever'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İKİZ BEBEK BEKLİYOR

2. Sayfa'da yer alan habere göre, 2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 4 aylık hamile. Hatta 48 yaşındaki Sever ikiz bebek bekliyor. Ünlü isimden magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk isteğiyle ilgili konuşan ünlü sunucu, "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarf ediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" demişti.

48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
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Seray Sever, Evlilik, Çocuk, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile - Son Dakika Magazin


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