Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı

02.02.2026 13:35
Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile ilgili de dikkat çeken belgelerin bulunduğu iddia ediliyor. Rihanna'nın Epstein'e gönderdiği video ve Epstein'i aradığını gösteren ekran görüntüleri ifşa olurken, görüntülerin kaynağının ve doğruluğunun ise henüz teyit edilemediği vurgulandı.

Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda iddia ve görüntü dolaşıma girmeye devam ediyor. Son olarak bazı platformlarda paylaşılan içeriklerde, Rihanna'nın Epstein'e video gönderdiği ve kendisini aradığını gösterdiği öne sürülen ekran görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

DOĞRULUĞU HENÜZ TEYİT EDİLEMEDİ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, iddialar uluslararası basında da temkinli bir dille ele alındı. Dış basındaki haber ve analizlerde, söz konusu ekran görüntülerinin resmi Epstein dosyalarında yer almadığı, görüntülerin kaynağının ve doğruluğunun ise henüz teyit edilemediği vurgulandı. Bazı medya kuruluşları, Epstein dosyaları etrafında yoğun bir dezenformasyon dalgası oluştuğuna dikkat çekti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Uzmanlar ve doğrulama platformları, kamuoyuna sunulan belgelerde bir ismin geçmesinin ya da sosyal medyada dolaşan görsellerin, tek başına suçlama anlamına gelmeyeceğini hatırlatıyor. Rihanna cephesinden veya resmi makamlarca, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir doğrulama ya da açıklama yapılmış değil.

Dış basında yer alan yorumlarda, Epstein skandalının küresel çapta büyük bir öfke ve merak yarattığı, bu ortamda ünlü isimler hakkında kanıtsız iddiaların hızla yayılabildiği ifade ediliyor. Medya kuruluşları, Epstein dosyalarının hukuki niteliği olmayan sosyal medya paylaşımlarıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

DIŞ BASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Şu aşamada Rihanna ile Jeffrey Epstein arasında iddia edilen temaslara ilişkin resmi, doğrulanmış bir belge bulunmuyor. Konuya dair iddialar, sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla sınırlı kalırken, gelişmeler dış basın tarafından yakından izleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suat Koca Suat Koca:
    Ahh ah, batı işte, çağdaş, özgür ve en önemlisi suç ortaya çıkana kadar dünyanın en temiz insanları!!!!! 53 5 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin Mehmet Gultekin:
    sistem her yerde aynı önce yatak sonra sahne 20 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    kısacası adam önüne geleni dikmiş 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:38
