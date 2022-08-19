Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi - Son Dakika
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Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi

19.08.2022 11:36

Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten kısa süre sonra evlenen Petek Dinçöz'e yeni eşi Nida Büyükbayrakdar'ın düğün hediyesi olarak 1 milyon 300 bin lira değerinde bir saat verdiği öğrenildi.

Mart ayında bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Petek Dinçöz, önceki akşam çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturdu. İstanbul'da bir düğün yapan Dinçöz'e eşinden gelen hediyede belli oldu.

GELİNLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yıllar önce aşk yaşayan ancak yollarını ayıran Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar, önceki akşam İstanbul'daki bir otelde nikah masasına oturdu. Kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı. Düğününde derin göğüs dekolteli sade göğüs dekolteli bir gelinlik giyen şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde eşinin gözünün içine bakarak şarkı söyledi.

Nida Büyükbayrakdar, eşi Petek Dinçöz'e düğünde 1 milyon TL'lik saat hediye etti

PETEK'E MİLYONLUK HEDİYE

Gazeteci Bilal Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Büyükbayrakdar'ın Dinçöz'e pırlanta taşlarla süslü özel seri bir saat hediye ettiğini söyledi. Özcan, saatin fiyatının 72 bin dolar yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olduğu da sözlerine ekledi.

Nida Büyükbayrakdar, eşi Petek Dinçöz'e düğünde 1 milyon TL'lik saat hediye etti
Nida Büyükbayrakdar, eşi Petek Dinçöz'e düğünde 1 milyon TL'lik saat hediye etti
Nida Büyükbayrakdar, eşi Petek Dinçöz'e düğünde 1 milyon TL'lik saat hediye etti
Nida Büyükbayrakdar, eşi Petek Dinçöz'e düğünde 1 milyon TL'lik saat hediye etti
Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
YORUMLAR (1)
  • kenan mutlu: Şu hale bak hele,gençlerimiz parasızlıktan evlenemezken bu kesim milyonları havaya saçıyor,adaletini öptüğümünün dünyasında Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar Evlendi Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar Evlendi

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Son Dakika Magazin Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi - Son Dakika
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