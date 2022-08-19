Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi

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Mart ayında bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Petek Dinçöz, önceki akşam çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturdu. İstanbul'da bir düğün yapan Dinçöz'e eşinden gelen hediyede belli oldu.

GELİNLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yıllar önce aşk yaşayan ancak yollarını ayıran Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar, önceki akşam İstanbul'daki bir otelde nikah masasına oturdu. Kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı. Düğününde derin göğüs dekolteli sade göğüs dekolteli bir gelinlik giyen şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde eşinin gözünün içine bakarak şarkı söyledi.

PETEK'E MİLYONLUK HEDİYE

Gazeteci Bilal Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Büyükbayrakdar'ın Dinçöz'e pırlanta taşlarla süslü özel seri bir saat hediye ettiğini söyledi. Özcan, saatin fiyatının 72 bin dolar yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olduğu da sözlerine ekledi.