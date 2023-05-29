Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle düşman çatlattı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir boşanma iddiasıyla gündeme geliyor. Her fırsatta çıkan haberleri yalanlayan ve evliliğinde bir sorun olmadığını söyleyen oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle romantik anlarını yayınladı.

EŞİNİ ÖPEREK POZ VERDİ

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan ve Kurt Efe adını verdikleri bir çocukları bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Aile dizisinde de eşiyle birlikte çalışan Kıvanç Tatlıtuğ, aşka geldi. Tatlıtuğ, 4,3 milyon takipçisini bulunduğu Instagram hesabından Dizer'i öptüğü romantik bir pozu paylaştı. Çiftin karesi kısa sürede hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Başak Dizer'in Aile dizisinde eşi ile Serenay Sarıkaya'ın yakınlaştığı sahnelerden rahatsız olarak "Bir daha olursa boşanırım" dediği ileri sürülmüştü. Bir mekan çıkış ayrılık iddiasıyla ilgili konuşan yakışıklı oyuncu, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Kâale bile almıyoruz" diyerek iddiayı yalanlamıştı.