Boşanma sonrası bikinili pozunu paylaşan Ceyda Düvenci'den dikkat çeken not: İyileştiğin anları unutma

2015 yılında nikah masasına oturan ve bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz'da tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Ceyda Düvenci, bikinili pozunu paylaşarak imalı bir not yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Boşanmanın ardından herhangi bir paylaşım yapmayan Ceyda Düvenci, aralarında Bige Önal, Ayşe Barım ve Hande Erçel'in bulunduğu arkadaş grubuyla tatile çıktı. Instagram hesabından tatilinden paylaşımlar yapan ünlü isim, kahverengi bikinisiyle verdiği pozu da yayınlayarak "İyileştiğin anları unutma" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına Burcu Kara, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ, Ebru Şallı, Dolunay Soysert ve Işın Karaca'dan emojili yorumlar gecikmedi.