İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları - Son Dakika
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İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

30.08.2022 12:08

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını yad ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de tarihi zaferle ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

İşte o paylaşımlar;

Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Tarkan
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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Son Dakika Magazin İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları - Son Dakika


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