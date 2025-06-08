Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı

Haberin Videosunu İzleyin
Bülent Ersoy\'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
08.06.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bülent Ersoy\'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Haber Videosu

Bülent Ersoy, Bodrum Yalıkavak'ta sahne aldığı mekânda yaz sezonunu açarken izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca enerjisiyle dikkat çeken Ersoy, sahnede dans edip hayranlarıyla neşeli anlar yaşadı. Genelde ağır başlı tavırlarıyla tanınan sanatçının bu keyifli performansı izleyicilerden tam not aldı.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı. Yalıkavak'taki özel bir mekânda gerçekleştirilen konserle sezonu açan Diva, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine, usta besteci Yıldırım Gürses'in "Gençliğe Veda" adlı eseriyle başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve zarif sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Müzikseverlere adeta bir sanat müziği şöleni yaşatan Diva, bu kez alışılmışın dışında anlara da imza attı.

Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı

BOL BOL DANS ETTİ, EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde enerjisiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, sahnede bol bol dans etti. Hayranlarıyla şakalaşan, gülücükler saçan Diva, sahnede bu denli neşeli ve hareketli görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Ersoy'u bu kadar eğlenirken görmek pek mümkün değil. 9 Haziran'da 73 yaşına girmeye hazırlanan sanatçıya, sahne aldığı mekânda erken doğum günü sürprizi yapıldı. Pasta ve alkışlar eşliğinde kutlanan doğum günü, sanatçıyı duygulandırdı. Diva, "Bu geceyi unutamam" diyerek teşekkür etti.

"ARTIK NEREDE NE VARLIĞIM VAR, BEN BİLE TAKİP EDEMİYORUM!"

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ersoy, gündemdeki miras tartışmalarına da değindi. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çok konuşulan miras meselesiyle ilgili konuşan Diva, hem Tayfur'un hem İbrahim Tatlıses'in hem de kendisinin oldukça varlıklı insanlar olduklarını söyledi. Fethiye'de, Ferdi Tayfur'un çocuklarına miras kalan bir benzin istasyonuna ortak olduğunu açıklayan Ersoy, ayrıca Marmaris'te kendisine ait bir ada bulunduğunu da sözlerine ekledi, "Artık nerede ne varlığım var, ben bile takip edemiyorum."diyerek şaşırtan Ersoy'un daha önce kamuoyuna yansıyan serveti ise dudak uçuklatıyor: İstanbul'da 28 daire, 4 ultra lüks villa, Bodrum, Antalya ve Marmaris'te yazlıklar, 30 metrelik yat, kiralık vinç ve dozer filosu…

Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Marmaris, Magazin, Bodrum, Miras, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 16:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.