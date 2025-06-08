Bülent Ersoy\'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı. Yalıkavak'taki özel bir mekânda gerçekleştirilen konserle sezonu açan Diva, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine, usta besteci Yıldırım Gürses'in "Gençliğe Veda" adlı eseriyle başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve zarif sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Müzikseverlere adeta bir sanat müziği şöleni yaşatan Diva, bu kez alışılmışın dışında anlara da imza attı.

BOL BOL DANS ETTİ, EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde enerjisiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, sahnede bol bol dans etti. Hayranlarıyla şakalaşan, gülücükler saçan Diva, sahnede bu denli neşeli ve hareketli görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Ersoy'u bu kadar eğlenirken görmek pek mümkün değil. 9 Haziran'da 73 yaşına girmeye hazırlanan sanatçıya, sahne aldığı mekânda erken doğum günü sürprizi yapıldı. Pasta ve alkışlar eşliğinde kutlanan doğum günü, sanatçıyı duygulandırdı. Diva, "Bu geceyi unutamam" diyerek teşekkür etti.

"ARTIK NEREDE NE VARLIĞIM VAR, BEN BİLE TAKİP EDEMİYORUM!"

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ersoy, gündemdeki miras tartışmalarına da değindi. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çok konuşulan miras meselesiyle ilgili konuşan Diva, hem Tayfur'un hem İbrahim Tatlıses'in hem de kendisinin oldukça varlıklı insanlar olduklarını söyledi. Fethiye'de, Ferdi Tayfur'un çocuklarına miras kalan bir benzin istasyonuna ortak olduğunu açıklayan Ersoy, ayrıca Marmaris'te kendisine ait bir ada bulunduğunu da sözlerine ekledi, "Artık nerede ne varlığım var, ben bile takip edemiyorum."diyerek şaşırtan Ersoy'un daha önce kamuoyuna yansıyan serveti ise dudak uçuklatıyor: İstanbul'da 28 daire, 4 ultra lüks villa, Bodrum, Antalya ve Marmaris'te yazlıklar, 30 metrelik yat, kiralık vinç ve dozer filosu…