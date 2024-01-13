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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi - Son Dakika
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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi

Bülent Ersoy, yıllar önce hayatını kaybeden Zeki Müren'in çok kıskanç ve acımasız bir insan olduğunu söyledi. Zeki Müren'in çalışanlarını hırsızlıkla suçlayarak falakaya yatmalarına neden olduğunu ve kendisi için de "Allah'ım onun canını al" dediğini söyledi.

Bülent Ersoy\'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
13.01.2024 - 12:01,
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Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Masada programında yer alan Bülent Ersoy, yıllar önce yaşamını yitiren Zeki Müren hakkında ağızları açık bırakacak açıklamalarda bulundu. Ersoy, Müren acımasız ve kıskanç biri olduğundan bahsetti.

"ZEKİ MÜREN, MÜZEYYEN SENAR İÇİN 'RÜKÜŞ VE ÇİNGENE' DERDİ

Müren'in sanatçı olarak başarılı olduğunu ancak insani yönünü beğenmediğini belirten Ersoy, "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Çok önemli hocalardan ders almadı. Zeki Müren, Safiye Ayla'yı hiç sevmez ve ona 'Rüküş, çingene, o hoca falan değil' derdi. Zeki Müren'in bir erkek arkadaşı vardı. Müzeyyen Senar biliyordu ama ona kimseyi söylememesi için tembihlemiş. O da konuşurken ağzından kaçırdı. Müzeyyen Senar'ı taklit ederken ünlendi ama bu konuda dolayı doğum gününe falan katılmamıştı. Daha sonra da darıldılar. Senar, onun cenazesine bile gitmedi" dedi.

Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi

"ZEKİ MÜREN BENİM ÖLMEM İÇİN DUA ETMİŞ"

Zeki Müren'in kendisinin ölmesini istediğini ileri süren Diva, sözlerine şöyle devam etti: "Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi" dedi. Zeki Müren de bana Japon Çiçeği derdi bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum."

Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi

"ÇALIŞANLARI FALAKAYA YATIRILDI"

"Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü. Zeki Müren, nefesi tükenen klarnetçi Şükrü Tunar'ı peş peşe şarkı çaldırmış. Adam o konserde kalp spazmından dolayı öldü. Türk sanat müziğinde bir şarkıdan sonra Taksim verilmez. Adam orada öyle öldü. Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı."

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Zeki Müren seni bekliyor orda Bol keseden atma istersen Yanıtla 2 0

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