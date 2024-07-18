Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu - Son Dakika
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Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş\'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'ın cinsel hayatını ve davranışlarını öne sürerek Dünya Güzellerim programından ayrıldığını duyurdu. Karataş'ın çekimlerin yapıldığı villaya çağırdığı erkeklerle birliktelik yaşadığını belirten Ersoy, ''Kendisini nasıl tatmin edip etmeyeceği beni enterese etmez. Gece yarısı onu villadan kovdum'' dedi.

18.07.2024 08:43
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Diva lakaplı Bülent Ersoy, Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programından ani bir kararla ayrıldı. Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever ile yaptığı programdan makyörü Tolgahan Karataş yüzünden ayrıldığını söyleyen Ersoy, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"TOLGAHAN SOKAKTAN BULDUĞU ERKEKLERLE UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR İÇİNDEYDİ"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa eden Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim. Dünya Güzellerim Tatilde programında makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum."

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

YÖNETİM KADROSUNDAN BİRİ DE 3 KİŞİ OLARAK BU DURUMA EŞLİK ETTİ"

"Bu iş ortamı ve iş etiğine uygun olmayacak davranış biçimlerinden oradaki bazı ekip personelinin de bilgisi olduğunu öğrendim. Hatta ve hatta uygunsuz davranış biçimleri sergilenen ortamda 3. kişi olarak yönetim kadrosundan bir kişinin daha bu durumlara eşlik ettiğini biliyorum ama şu anda ismini telaffuz etmek istemiyorum."

"GECE YARISI VİLLADAN KOVDURDUM"

"Hal böyle olduğu içim makyör Tolgahan Karataş beyefendi ile olan iş akdimi tek taraflı olarak feshettim zira bunlar benim hayat felsefem gereği, yaşam tarzıma, bulunduğum mevkiye, kişiliğime ve starıma ters düşen davranış biçimleridir. Ve bu davranış biçimleriyle karşı karşıya bırakıldığım için kendisini gece yarısı villadan kovdum ve kovdurdum. Makyör beyefendi de kendisini savunmak adına 'Ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var. Bunları karşılamak için de kimseden izin almam, kimseye de hesap vermem' gibi bir açıklama yaptı."

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
Tolgahan Karataş

"GİDER PARANIZI VERİR OTELDE KENDİNİZİ DUVARDAN DUVARA VURDURURSUNUZ"

"İçerisinde bulunduğu durumun rezaleti yetmiyormuş gibi olmayan şahsiyeti bu savunmaları ile iyice dibe vurdu. Ben de kendisine sizin hangi cinsiyete sahip olduğunuz ya da canınızın neler çekip çekmediği, kendisini nasıl tatmin edip etmeyeceğiniz ya da tatmin ettireceğiniz tarzlar beni enterese etmez. Beni enterese eden sadece sizi çok basit bir ruha ve kalitesiz bir kişiliğe sahip olup bu villaya dışarıdan, sokaktan adam bulup çekimleri yapılmış olduğunu villanın içerisine sokup iş etiğine uygun olmayan bu basit davranışları sergilemiş olmanız. Çünkü herkes her şeyi yapabilir ama bu burada efkar-ı umumiyenin huzurunda bu işler olmaz beyefendi. Dışarıya gider paranızı verir otel odanızı tutar orada bu seviyesiz davranış biçimlerinizi kendinizi duvardan duvara vurdurup yaşarsınız diyerek kendisini gecenin bir yarısı o cünüp haliyle kapının önüne koydurdum."

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

11. BÖLÜMLE KENDİ FİNALİMİ VERDİM"

"Ayrıca buradaki bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım. Şimdi de evime dönüyorum."

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Karataş, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Güven Yaşar: gruba almadılar diye kızmış olabilir 18 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: Kendisi jüri olduğu bir programda yarışmacıya sulanmıştı. Bu durum efkar-ı umumiyeye göre doğru bir davranıştır. Topları savunduruyorsunuz bana burada!! 1 0
  • Tazmanya: söyleyene bak 16 3 Yanıtla
    Mehmet Güleç: yani 4 0
  • Kubilay Gençtürk: sayın Erdoğan bence doğru karar almış Türk aile ve toplum ahlaki değerler anlamında kimsenin cesaret edemiyceği kararı almış kendisini yürekten tebrik ediyorum.. 13 4 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Al birini vur diğerine ses gelsin 12 3 Yanıtla
  • Serdar Han: al birini vur ötekini ikiside neyse 6 2 Yanıtla
  • utku ergün: Bu ne şimdi, niye bunu haber yapıyorsunuz ki, işte gündeme gelme çabaları, 6 1 Yanıtla
  • Taner Avcı: oyy seni almadılarmı?oyyy sana bişey yapmadılarmı? 5 1 Yanıtla
  • Abdullah Demir: bu haber mi şimdi 3 1 Yanıtla
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