Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında - Son Dakika
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Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

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Burcu Esmersoy\'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
28.05.2025 09:24
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Burcu Esmersoy\'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Haber Videosu

48 yaşındaki sunucu ve manken Burcu Esmersoy, tatil için gittiği Marakeş'te çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Kısa süren sessizliğini, peş peşe altı farklı bikiniyle verdiği pozlarla bozan Esmersoy, fit görünümü ve enerjik tarzıyla takipçilerine adeta dijital bir defile sundu.

Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy, tatil için gittiği Fas'ın Marakeş kentinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Esmersoy'un peş peşe altı farklı bikiniyle kamera karşısına geçtiği video, Instagram'da yoğun ilgi gördü.

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Bir süredir sosyal medyada sessiz kalan 48 yaşındaki Esmersoy, geri dönüşünü çarpıcı bir paylaşımla yaptı. 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı videoda, farklı renk ve modellerde tam 6 bikini giyerek poz verdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, magazin takipçileri arasında da geniş yankı uyandırdı.

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Paylaşım tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, bu kez de renk renk bikinileriyle sosyal medya takipçilerine adeta defile yaptı.

Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Burcu Esmersoy, Sosyal Medya, Marakeş, Magazin, Medya, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    İŞ YOK 2 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ERGEN YAAAA, EVİN EN TEMİZ VE DÜZENLİ LÖŞESİNDE FOTO ÇEKİLMEK HA HA HA 2 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Pörsümüz 0 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Piyasa yapıyor, enayi avına çıkmak için ısınma turları. 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    haberinize bir şey diyeceğim şimdi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında - Son Dakika
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