Burcu Güneş'in ifadeleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Burcu Güneş'in ifadeleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak

Burcu Güneş\'in ifadeleri Demet Akalın\'ı çok kızdıracak
06.03.2026 09:33
Şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkında, "Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum" dedi. Güneş daha sonra yaptığı açıklamada sadece tek kişiyi hedef almadığını röportajın farklı başlıkları da kapsadığını söyledi.

Pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın hakkında kullandığı ifadelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“BANA RAKİP OLAMAZ”

Önceki akşam bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 50 yaşındaki şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında oldukça sert değerlendirmelerde bulundu. Muhabir Online mikrofonuna konuşan Güneş, Akalın’ı sanat ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini söyledi.

Burcu Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü sanatçı daha sonra konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.

“TEK BİR KİŞİYİ HEDEF GÖSTERMEDİM”

Güneş, yaptığı paylaşımda sözlerinin yalnızca bir kişiyi hedef almadığını ve röportajın farklı başlıkları da kapsadığını dile getirdi. Sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj.

Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor.

"KENDİME YAKIŞTIRMIYORUM"

Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"

