Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla eleştirilerin odağı oldu - Son Dakika
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Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla eleştirilerin odağı oldu

24.12.2022 09:56

Sosyal medya paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Buse Terim Bahçekapılı, son olarak özel tasarım topuklu ayakkabısıyla verdiği pozları yayınladı. Bahçekapılı'nın kırmızı balon tasarımlı ayakkabısı ise takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştiren, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına alan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahçekapılı, bu sefer de ayakkabı tercihiyle gündem oldu.

AYAKKABILARI BEĞENİLMEDİ

Bahçekapılı, son olarak 1,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından balon topuk detaylı topuklu ayakkabısıyla verdiği pozları paylaştı. Ünlü ismin özel tasarım ayakkabıları ise hiç beğenilmeyince alay konusu oldu.

Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla alay konusu oldu

FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Lüks kıyafet tercihleriyle de zaman zaman adından söz ettiren Buse Terim Bahçekapılı'nın balon detaylı ayakkabısının 1100 dolar yani 20 bin TL olduğu öğrenildi.

İşte Buse Terim Bahçekapılı'nın ayakkabısı için yapılan bazı yorumlar...

Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla alay konusu oldu
Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla alay konusu oldu
Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla alay konusu oldu
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Buse Terim Bahçekapılı, özel tasarım topuklu ayakkabısıyla eleştirilerin odağı oldu - Son Dakika


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