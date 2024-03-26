Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor - Son Dakika
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor

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Seçil Erzan davasında adı geçen Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı'dan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. 10 yıldır evli olan çift, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek dava ile yollarını ayıracak.

26.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:13
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Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evlilikleri bitirme kararı aldı.

2014'te görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştiren Terim ile iş insanı Bahçekapılı'nın adı son olarak Seçil Erzan davasında geçmişti. Müşteki Buse Terim vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a verdiğini söylemiş, Volkan Bahçekapılı da "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim" diye ifade vermişti.

DAVAYI BUSE TERİM AÇTI

2 kızları olan çiftin, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecekleri ortaya çıktı. Buse Terim'in 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan; bir süre önce sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Terim ve Bahçekapılı'nın ayrılacakları iddia edilmiş, çift bu krizi atlatıp ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! Dava bugün
Fatih Terim\'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor

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Son Dakika Magazin Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor - Son Dakika

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