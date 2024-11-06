Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti - Son Dakika
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Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti

Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti

Katıldığı televizyon programında Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Çağla Aydın isimli kadın, kaptırdığı paraları geri almak için dava açmayı düşündüğünü söyledi.

06.11.2024 21:17
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Almanya'da yaşayan Çağla Çetin isimli kadın, katıldığı televizyon programında Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp 180 bin Euro dolandırıldığını iddia etti.

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çetin, Kerimcan Durmaz'la 7 yıl süren birlikteliği sırasında dolandırıldığını söyleyerek "Adalet istiyorum" dedi.

"GAYET ERİL GİBİYDİ"

2016'da tesadüfen Kerimcan Durmaz ile tanıştığını ifade eden Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz için 'Benim yanımda eril gibiydi' demesi dikkat çekti. Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben böyle tanındım ama bende bu durumdan bende sıkıldım diyordu bana. Benim yanımda eril gibiydi. 2016 yılında Instagram'dan tesadüfen tanıştım. Kim olduğunu bilmiyordum. Profilinde Almanya'ya geleceğini, sahnesi olduğunu gördüm. Hayranı değildim ama görünce beğendim. Sahnesine gitmek istediğimi yazdım. Yüz yüze görüşme şansımız var mı? dedim. Gel dedi. Kuliste sarıldık, konuştuk. Her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Öyle başladık. Bana çok iyiydi. Sanki 10 yıldır tanışıyor gibiydik. Samimiydi, iyiydi. Ben ona 180 bin Euro dekontları var para verdim. Nakit verdiğim paralar da var.

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Son Dakika Magazin Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti - Son Dakika

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