Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti - Son Dakika
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Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti

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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, şık tarzıyla yine göz kamaştırdı. Mini leoparlı elbisesiyle görenleri hayran bırakan Şikel'in tarzı çok beğenildi.

19.11.2024 15:40  Güncelleme: 15:54
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Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde yaptığı meditasyonlarla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü isim fit vücuduyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

LEOPARLI ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tarzı ve güzelliğiyle de büyüleyen ünlü manken, mini leoparlı deri elbisesiyle görenleri hayran bıraktı. Şikel'in şık ve fit görüntüsü çok beğenildi. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu programına davet eden Çağla Şikel, Saraçoğlu'nun leopar sevgisine de gönderme yaptı.

Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti

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Son Dakika Magazin Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    Bu son dakika, nerde bir çıplak var, ya mest oluyor, yada gurur duruyor. Başka bir seviye :) 6 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hastasıyız 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hiç birşeyden eksik kalmaz görgüsüz 3 1 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Arka kapı çalışır 2 1 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BURTANE SOYLE GUZEL HABER DUYDUNUZMU BU KİSİ MUHTESEM TESETTURUYLE MEST EETTİ YOK CUNKİ EDEPLİLER KENDİNİ PAYLASMAZ 1 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Süriyeli 0 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    EDEP SART 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti - Son Dakika
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