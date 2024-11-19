Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti

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Erdoğan\'dan G20 Zirvesi\'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var

Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde yaptığı meditasyonlarla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü isim fit vücuduyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

LEOPARLI ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tarzı ve güzelliğiyle de büyüleyen ünlü manken, mini leoparlı deri elbisesiyle görenleri hayran bıraktı. Şikel'in şık ve fit görüntüsü çok beğenildi. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu programına davet eden Çağla Şikel, Saraçoğlu'nun leopar sevgisine de gönderme yaptı.