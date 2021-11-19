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Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı - Son Dakika

Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı

19.11.2021 08:55

Dün akşam yeni bölümüyle yayınlanan Camdaki Kız'da Nalan, eşine yasak aşkı Cana'dan gelen mesajları ve aramaları yakaladı. Cana'nın yanına giden Nalan, ihaneti görmek için beklerken babasının Cana'nın yanına geldiğini görünce yıkıldı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümle eşi Sedat ile Cana'nın yasak aşkını öğrenmek için harekete geçen Nalan, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

KOCASININ YASAK AŞKINI KENDİ BABASIYLA GÖRDÜ

Sedat'la yemeğe çıkan Nalan, Cana'nın yolladığı mesajları ve aramaları gördü. Harekete geçen Nalan, Sedat'a gelen mesajdan sonra Cana'nın olduğu restorana giderek uzaktan izlemeye başladı. Eşi ve Cana'nın ihaneti görmeyi bekleyen Nalan, Cana'nın yanına gelen kişinin babası olduğunu görünce adeta yıkıldı.

MUZO, SEVGİLİSİNİ TANIŞTIRDI

Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düştü. Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırdı.

Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı - Son Dakika
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