Verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncunun öldüğünü düşünenler telefona sarıldı - Son Dakika
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Verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncunun öldüğünü düşünenler telefona sarıldı

04.01.2023 08:02
Verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncunun öldüğünü düşünenler telefona sarıldı

Camdaki Kız dizisinden ayrılan Nur Sürer, karakteri için kendisinden habersiz verilen ölüm ilanına kızdı. Ölüm ilanının Nur Sürer'den habersiz hazırlandığı, usta oyuncunun oynadığı karakterin adının aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı, ilanı görünce de çok şaşırdığı öğrenildi.

Usta oyuncu Nur Sürer, ilk bölümden beri yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden ayrıldı. Oyuncunun vedasının ardından oynadığı karakter için gazetelere ölüm ilanı verildi.

ÖLÜM İLANI PANİK YARATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm ilanının Nur Sürer'den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şaşırdığı öğrenildi.

Karakter için verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Nur Sürer'in öldüğünü düşünen herkes telefona sarıldı

YENİ DİZİYLE ANLAŞTI

Camdaki Kız dizisinden ayrılan Nur Sürer, Ay Yapım'ın Aile dizisiyle anlaştı. Anlaşmasına haftada 3 gün çalışma kuralı ekleten Nur Sürer, buna rağmen çok fazla sahne yazıldığı için haftada 4, bazen de 5 gün çalıştığı Camdaki Kız'ın ardından birkaç hafta dinleneceği de konuşulanlar arasında. İzmir sahneleri çekilen Aile dizisi setine önümüzdeki günlerde çıkacak olan Sürer, bu arada Berkun Oya'nın kara komedi türündeki Netflix dizisi Çocuk'a konuk olacak ve Menderes Samancılar'ın eşine hayat verecek. Çocuk da ayrıca Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut ile Settar Tanrıöğen de karı kocayı canlandıracak.

Karakter için verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Nur Sürer'in öldüğünü düşünen herkes telefona sarıldı
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Camdaki Kız, Nur Sürer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncunun öldüğünü düşünenler telefona sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Verilen ölüm ilanı ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncunun öldüğünü düşünenler telefona sarıldı - Son Dakika
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