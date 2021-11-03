Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten, transparan elbiseli cesur poz! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Hayat Şarkısı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan sonrasında ise Kuzgun, Kırmızı Oda ve Fatma gibi dizilerle başarısını perçinleyen Burcu Biricik, siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi. Instagram hesabının story(hikaye) bölümünden paylaştığı pozu çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine geldi.

POZU HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Süper mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Burcu Biricik'in pozu hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları güzel oyuncunun pozuna tam puan verirken bazıları ise kıyafetini çok iddialı bularak eleştirdi.