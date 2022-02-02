Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 29. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Kanal D'nin keyifle izlenen Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Camdaki Kız 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Seyircinin yoğun ilgi ile takip ettiği Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat ve Melisa olan videoyu izler. Sedat'ın yavaş yavaş tüm sırlarını öğrenmeye başlayan Nalan hayal kırıklığına uğramaya devam eder. Bu olaylardan sonra Muzo, Melisayı İzmir'e göndermeye zorlar. Sedat, Feride Hanımdan yardım istemesi sonucunda, Feride devreye girer. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi için de, işler çok yolunda gitmez. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız29. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Nalan, saf ve temiz kalbi olduğu için herkesin sevdiği aynı zamanda akıllı bir kadındır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!