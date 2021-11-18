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Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü - Son Dakika

Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü

18.11.2021 01:30
Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü

Ünlü oyuncu Cansu Tosun, eşi olan meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil'e övgü dolu sözler söyledi. Bir süredir Hollanda'da yaşayan Tosun, İstanbul'da bir dergi etkinliğinde boy gösterdi.

Cansu Tosun, bir derginin etkinliğine katıldı. Geceyle alakalı oyuncu, "Çok özlemişim eğlenmeyi, o yüzden gece boyunca dans ettim, çok mutluyum şu an" dedi. Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in sette çalıştığını söyleyen Tosun', Hollanda-Türkiye arası mekik dokudukları hatırlatılınca, "Orada kurulu bir hayatımız var, burada da var. Hem orada hem buradayız. Erkan'la gezmeyi çok seviyoruz, böyle yerimizde duramıyoruz" dedi. "Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor" diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor, gezmek, öğrenmek, görmek o yüzden biz çok mutlu oluyoruz" diye konuştu. Senaryo yazdığını söyleyen Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni olsun biraz yol alalım öyle anlatayım" dedi.

Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın 12 numaralı oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı... Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek desteklemek her zaman çok güzel" dedi. Erkan Kolçak Köstendil'in oyunculuğu bırakıp futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için hem o futbol ben dans sürekli hobilerimiz arasında çok önemli" dedi. Sosyal medyada paylaştığı dans video'larıyla alakalı konuşan oyuncu, "17 yaşıma kadar bale yaptım. Erkan'ında çocukluğundan başlayan bir şeydi futbol benimde dans" dedi. Müzikal bir oyunla dansı birleştirmek istediğini söyleyen Tosun'a, "Eşinizin oyunculuğu mu daha iyi kaleciliği mi?" sorusuna, "İkisi de iyi biliyor musunuz. Tutkuyla yaptığı için ikisinde de çok başarılı bence. Kalecilik onun için başka bir önem taşıyor, çocukluğundan beri çok severek yaptığı bir şey olduğu için. O Erkan için çok ayrı bir şey" yanıtını verdi. "Anne ve baba olduktan sonra önceliklerimiz değişti" diyen Tosun, "Anlatmak çok kolay değil ama sürekli aşıksınız öyle bir duygu. Aşk yaşıyorsunuz hayatla ilgili onun varlığıyla ilgili... Çok dile dökemiyorum çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü
Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü
Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü

Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Hollanda, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i övdü - Son Dakika
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