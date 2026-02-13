Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı - Son Dakika
Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı

13.02.2026 18:04
Kaliforniya'daki konserinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin operasyonlarına sert tepki gösteren ünlü rapçi Cardi B'nin 'ICE buraya gelirse üzerlerine atlarız' sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durum karşısında ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da yanıt gecikmedi. Bakanlık, Cardi B'nin geçmişine dair tartışmalı bir videoya gönderme yaparak, 'Ajanlarımızı uyuşturup soymadığı sürece, bunu geçmiş davranışlarına göre bir gelişme sayarız' ifadesini kullandı.

ABD'li rapçi Cardi B, Kaliforniya'da verdiği konserde yaptığı çıkışla gündemin merkezine oturdu. Karayipler kökenli göçmen bir aileden gelen şarkıcı, konuşmasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin (ICE) operasyonlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Cardi B, "ICE buraya gelirse üzerlerine atlarız. Hayranlarımı alamazlar" diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

BAKANLIKTAN OLAY GÖNDERME

Konuşmanın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ICE'ın bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bakanlık, haberi alıntılayarak şu ifadeyi kullandı: "Ajanlarımızı uyuşturup soymadığı sürece, bunu geçmiş davranışlarına göre bir gelişme sayarız."

Bu sert yanıt, Cardi B'nin geçmişine dair tartışmalı bir videoya gönderme olarak yorumlandı. 2019 yılında dolaşıma giren görüntülerde rapçi, müzik kariyerinin başlarında striptizcilik yaptığı dönemde bazı erkekleri otele davet ettiğini, onları uyuşturduğunu ve paralarını aldığını anlatmıştı.

O dönem gelen tepkiler üzerine Cardi B, "Bunlar hayatta kalmak için yapmak zorunda kaldığım şeylerdi. Hiçbir zaman övünmedim" açıklamasını yapmıştı.

EPSTEİN İDDİALARI İLE YANIT VERDİ

Bakanlığın paylaşımına sessiz kalmayan Cardi B, bu kez tartışmanın yönünü tamamen değiştirdi. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucudan bahsedeceksek, reşit olmayan kızları uyuşturup istismar eden Jeffrey Epstein ve arkadaşlarını konuşalım. Neden Epstein dosyalarını konuşmak istemiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

EPSTEİN BELGELERİ VE DONALD TRUMP

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, son haftalarda Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca sayfalık belgeyi kamuoyuna açtı.

Yayımlanan belgelerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adının da çok sayıda kez geçmesi dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    ülkede saygı seviyesine bak bizde söylesek yarın cezaevinde 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
