Çarpıcı iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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Çarpıcı iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı

27.03.2023 14:11

Uzun süredir aşk yaşadıkları sevgililerinden ayrılan ve daha önce Yeşilçam dizisinde birlikte rol oynayan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı iddiası magazin gündemine oturdu.

4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile 5 senedir birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ayrılan Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı ileri sürüldü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER İDDİASI

Daha önce BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde iki sevgiliyi oynayan 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy ile 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi. İkilinin Beylerbeyi'nde birlikte görüldükleri de konuşulanlar arasında. Çift, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.

Daha önce İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, ve Kardeş Çocukları dizisindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrol oynuyor.

Bomba iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı
Bomba iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı
Bomba iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı
Bomba iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı
Bomba iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı
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Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Duygu Sarışın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çarpıcı iddia: Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


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