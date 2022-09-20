Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı - Son Dakika
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Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı

20.09.2022 10:37

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Ajda Pekkan şarkılarını seslendirmişti. Fakat ünlü şarkıcının konser sırasında paylaşılan filtresiz fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

15-16 Eylül kutlamaları Çeşme'de renkli görüntülere sahne oldu. Ajda Pekkan ise Çeşme Amfitiyatro'da konser verdi. Çeşmeli Ajda Pekkan şarkılarıyla eğlendi.

HERKESİN DİKKATİ AJDA'DA YOĞUNLAŞTI

Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı.

Süperstar fena yakalandı! Filtresiz fotoğrafı görenlerin ağzını açık bıraktı

FİLTRESİZ HALİ OLAY OLDU

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyonu geçirmişti.

Süperstar fena yakalandı! Filtresiz fotoğrafı görenlerin ağzını açık bıraktı
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Ajda Pekkan, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı - Son Dakika
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